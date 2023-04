Photo de bébé : 8 conseils pour une photographie réussie

Pourquoi commander une séance photo bébé professionnelle s’il y a déjà un appareil photo dans la maison ? La simple présence d’un bon appareil photo ne garantit pas des photos de haute qualité « à la sortie ». Après tout, un photographe professionnel ne se contente pas de cliquer sur l’appareil photo, il met en place la lumière et le paysage, crée l’ambiance de l’enfant, traite les photos prises, choisit les meilleures et vous donne un résultat prêt à 100 % de haute qualité.

De plus, si vous et le bébé avez une photo commune, il veillera à ce que vous soyez tous les deux charmants dans le cadre. Si nécessaire, il mettra même un sourire sur votre visage si vous avez oublié de sourire lors d’une jolie photo de bébé. Grâce aux technologies modernes et à l’application simulation sourire, cela peut se faire en quelques clics.

Voici les 8 principales questions auxquelles il faut répondre pour que votre séance photo nouveau-né soit une réussite. Suivez les conseils et profitez du résultat final.

Quel est le meilleur endroit pour organiser une séance photo nouveau-né ?

Les nouveau-nés sont le plus souvent photographiés à la maison. C’est donc plus pratique pour la mère (vous pouvez à la fois allaiter et faire une pause) et le bébé est plus calme. De plus, lors de l’utilisation d’un équipement de photographie professionnel, la lumière du jour de la fenêtre suffira amplement pour de bonnes photos.

De plus, à la demande des parents, vous pouvez vous rendre au studio – il est chaleureux, lumineux, confortable et possède de nombreuses décorations différentes. Préparez-vous simplement au fait que vous devrez réserver le studio immédiatement pendant 2-3 heures – le tournage de nouveau-nés ne tolère pas la précipitation.

Si vous êtes devenue maman en été et qu’il fait beau derrière la fenêtre, vous pouvez passer la séance photo de votre bébé à l’extérieur. L’essentiel est de choisir un endroit confortable qui servira de bon arrière-plan pour vos photos.

Où photographier le nouveau-né si la prise de vue a lieu à domicile ?

Le meilleur endroit dans ce cas est en face de la fenêtre. Il peut s’agir d’une table, d’un canapé ou d’un endroit joliment décoré au sol. L’essentiel est que le bébé y soit à l’aise.

À quel âge est-il préférable de photographier des nouveau-nés ?

Il est préférable de faire la première séance photo d’un nouveau-né à l’âge de trois semaines. Tout d’abord, votre bébé ne sera jamais comme cette période. Et deuxièmement, à cet âge, le bébé dort beaucoup, créant des conditions de travail presque parfaites pour le photographe.

Comment bien préparer une séance photo nouveau-né ?

Les principales composantes d’une séance photo nouveau-né réussie :

Une pièce chaude ou par beau temps (dans le cas d’un tournage en extérieur) ; La présence d’une source de « bruit blanc ». Les bébés sont connus pour être apaisés par ce qu’on appelle le « bruit blanc ». Son rôle peut être joué par une musique appropriée, le bruit de l’eau ou même un sèche-cheveux en état de marche. Enfant complet. Nourrissez le bébé avant le tournage afin qu’il soit de bonne humeur et dorme profondément. Si l’enfant est sous alimentation artificielle, n’oubliez pas d’apporter un biberon à la séance photo. Choses habituelles pour un bébé. Dès les premiers jours de sa vie, le bébé a ses affaires personnelles, auxquelles il s’habitue et qui l’apaisent. Il peut s’agir de jouets, d’une couverture douce, d’une couverture chaude ou de toute autre chose. Apportez ces choses à une séance photo – elles permettront non seulement au bébé de se sentir à l’aise, mais resteront également longtemps sur la photo.

Quel est le meilleur moment de la journée pour faire une séance photo nouveau-né ?

Les nouveau-nés n’ont pas encore de routine et ne dorment pas toujours à la même heure. En règle générale, une séance photo est prévue en fin de matinée (10-11 heures) et le photographe passe du temps avec les clients jusqu’à ce qu’il prenne le nombre requis de clichés réussis. L’alimentation ou d’autres procédures nécessaires pour bébé ne sont pas un obstacle. Les photographes professionnels de bébés savent que travailler avec des nouveau-nés demande de l’attention et ne tolère pas la précipitation.

Quels accessoires sont nécessaires pour le tournage et où les trouver ?

Les accessoires sont nécessaires, car ils rendent les photos plus lumineuses et plus intéressantes. Les options gagnant-gagnant sont des chapeaux magnifiques ou même amusants, des plaids brillants, chauds et texturés. Même avant la séance photo, les parents doivent discuter avec le photographe comment, où et de quelle manière le bébé sera photographié. Après cela, les détails appropriés sont préparés. Souvent, les photographes le préparent eux-mêmes, mais les parents peuvent aussi proposer leurs idées et leurs options s’ils le souhaitent.

Une mère doit-elle se préparer pour une séance photo de nouveau-né ?

La règle principale : si vous allaitez, n’expérimentez pas de nouveaux produits avant la séance photo, afin que l’enfant n’ait pas d’allergies. Et libérez-vous au moins une demi-journée – ce processus peut prendre un peu plus de temps que prévu initialement. Les photographes photographient un nouveau-né, à la fois individuellement et dans les bras de maman et papa. De cette façon, il est très clair à quel point il était petit. Par conséquent, invitez papa à se joindre à la séance photo de votre bébé.

De combien de séances photo d’un nouveau-né avez-vous besoin pour ne pas rater les étapes importantes de sa croissance ?

Dans la première année de la vie de l’enfant, la solution optimale sera 5 séances photo : à l’âge de trois semaines, à 3, 6, 9 mois et à un an. Ces images vous permettront de conserver le souvenir de l’évolution de votre enfant dès les premiers jours de sa vie.

Et rappelez-vous : vous commandez ces séances photo non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre bébé. Avec l’âge, il sera très intéressant et agréable pour lui de voir à quel point il était petit et mignon dans les premiers mois de sa vie. Et pour que ce souvenir soit conservé sous une belle forme, toutes les photos du bébé peuvent être organisées dans un livre photo élégant, qui occupera non seulement une place importante dans les archives de photos de famille, mais sera également un merveilleux cadeau pour les grands-parents.

De telles choses rassemblent et renforcent les liens familiaux précieux. Apportez votre propre contribution à la création de l’histoire de votre famille. Et un photographe professionnel se fera un plaisir de vous aider.