Quel cadeau publicitaire choisir pour assurer le succès de votre campagne ?

Au fil des années, l’usage des objets publicitaires s’est démocratisé dans l’univers professionnel. De plus en plus d’entreprises s’en servent comme un fer-de-lance pour optimiser l’efficacité de leurs campagnes marketing.

Plus qu’un simple présent, le goodies s’impose aujourd’hui comme un outil de communication aux performances exceptionnelles. Comment choisir le bon cadeau promotionnel pour réussir votre campagne publicitaire ? C’est ce que nous vous invitons à découvrir ici.

Identifiez les objectifs de votre campagne marketing pour choisir le bon cadeau

La campagne marketing désigne généralement l’ensemble d’actions publicitaires menées pendant une période précise pour transmettre un message à un public cible. Les objectifs peuvent être multiples et divers en fonction de l’ancienneté de l’entreprise ou de sa notoriété sur le marché.

Une campagne marketing peut donc être menée pour développer et renforcer l’image de marque de la société. Celle-ci s’en sert pour faire connaître ses offres et avoir plus de visibilité auprès de son public cible. Un autre but complémentaire à l’augmentation de la notoriété est de susciter l’action d’achat de produit et/ou de services.

Une entreprise qui a déjà de la notoriété auprès des consommateurs et une base clientèle solide peut aussi réaliser une campagne marketing à une autre fin. Le principal objectif est donc de consolider les liens avec les clients et de les fidéliser afin d’entretenir une relation sur le long terme.

Dans les deux cas, le cadeau publicitaire à offrir aux consommateurs ne sera pas le même. Si vous cherchez à augmenter votre visibilité, les objets tels que les t-shirts, les stylos, les casquettes ou les sacs publicitaires sont plus indiqués. Pourquoi ? Ils faciliteront une large diffusion de votre entreprise. Si vous choisissez des modèles parmi ces exemples de t-shirts publicitaires, vous atteindrez facilement un grand public.

En revanche, des cadeaux publicitaires comme des chocolats personnalisés, les mugs ou les bouteilles de vin sont plus adaptés à la fidélisation client. Vos clients, notamment les plus fidèles, seront ravis de recevoir ce présent.

Les t-shirts publicitaires feront aussi plaisir aux consommateurs qui les recevront. Toutefois, un tel présent ne peut pas vraiment les inciter à passer à l’action d’achat. Par contre, lorsqu’ils les porteront, ils deviendront des ambassadeurs silencieux de votre marque. Vous pourrez donc toucher un public plus large.

Comment sélectionner un cadeau promotionnel qui marquera les esprits ?

Pour choisir un objet promotionnel qui marquera les esprits de vos clients et/ou prospects, vous devez tenir compte de plusieurs critères. En plus d’être adapté à vos objectifs marketing et votre campagne cible, le cadeau publicitaire doit être attrayant sur le plan visuel.

En effet, avant même de l’utiliser, le design de l’objet doit séduire les personnes qui le recevront. Si ce n’est pas le cas, cela peut affecter négativement la perception que les consommateurs ont de votre société. Assurez-vous donc de sélectionner ou de personnaliser les cadeaux pour qu’ils soient visuellement esthétiques et attractifs.

Ensuite, veillez à ce qu’ils soient utiles et pertinents. Ces deux caractéristiques sont essentielles pour le choix d’un objet promotionnel publicitaire. Même s’il est attrayant, il ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs si votre cible n’y trouve aucun intérêt ou utilité.

Afin de choisir un cadeau promotionnel vraiment utile, tenez compte de sa praticité et de la valeur ajoutée qu’il pourra apporter aux destinataires. Il doit pouvoir s’intégrer harmonieusement au quotidien sans les déranger.

Enfin, votre présent publicitaire doit être original. Il ne doit donc ressembler à aucun autre objet publicitaire présent sur le marché. La meilleure solution pour garantir l’authenticité de votre article promotionnel est la personnalisation. Si vous personnalisez le cadeau aux couleurs de votre société par exemple, vous avez la garantie qu’il sera unique.

Assurez-vous que vos goodies publicitaires reflètent les valeurs de votre marque

Les goodies sont des outils publicitaires qui peuvent vous aider à vous démarquer durablement de la concurrence, attirer l’attention du public ou fidéliser vos clients.

Outre les critères d’esthétique, d’utilité, d’originalité et de durabilité, le goodies publicitaire doit incarner vos valeurs. Vous devez donc choisir des objets en phase avec les valeurs que vous défendez au quotidien.

Si la préservation de l’environnement est l’une des principales valeurs de votre société, misez sur les goodies végétaux biodégradables. D’ailleurs, ce type d’articles fait sensation auprès du public, parce que l’écologie touche le public et que vous pouvez vraiment faire preuve d’innovation avec ce type de cadeaux.

Par ailleurs, si la consommation locale fait partie de vos valeurs d’entreprise, optez pour le made in France. En plus de dynamiser l’économie locale, le made in France permet de diminuer l’empreinte carbone liée à l’acheminement des produits. Mieux encore, les articles fabriqués en France sont mieux accueillis par les consommateurs.

Comment maximiser l’impact de votre campagne avec un budget maîtrisé ?

La réalisation d’une campagne marketing est un projet de grande envergure qui requiert un budget conséquent. Cependant, afin de relever les défis auxquelles elle est confrontée au quotidien, l’entreprise doit maîtriser ses coûts.

Hormis le choix d’un support de communication peu coûteux tel que les réseaux sociaux, intégrez des objets publicitaires pas chers. Le stylo par exemple, le goodies par excellence est efficace et très abordable. Malgré sa taille réduite, cet objet multiplie les occasions d’usage et d’exposition. Il s’adresse à tout le monde et supporte toutes les options de personnalisation. Ainsi, vous pourrez facilement optimiser votre campagne marketing sans fragiliser votre trésorerie.

Évaluez l’efficacité de votre choix : l’analyse post-campagne

Faire une évaluation post-campagne est indispensable pour mesurer l’efficacité d’une campagne marketing. C’est une démarche très importante qui vous permettra d’identifier les axes d’amélioration et de faire des ajustements en conséquence.

Pour effectuer cette analyse, appuyez-vous sur les métriques adaptées à votre activité et définies avant le lancement de la campagne. Il peut s’agir du nombre de personnes qui ont contacté l’entreprise pour obtenir des renseignements, du nombre d’achats enregistrés pendant une période, etc.