Les plus beaux mas et villas de charme du Languedoc

Nombreux sont ceux qui vous préviendront : organiser un grand voyage en famille (surtout s’il est multigénérationnel) est une recette assurée pour la frustration, le stress, et tout ce qui se trouve aux antipodes de la relaxation. D’une façon ou d’une autre, quand vous êtes au cœur de l’organisation, tout le monde a tendance à vous en demander toujours plus. Peut-être vous envoient-ils un message à 23h pour vous poser des questions auxquelles, s’ils remontaient un peu dans la conversation, ils pourraient répondre eux-mêmes. Peut-être formulent-ils une demande de dernière minute qui remet tout en question : comme réclamer une chambre au rez-de-chaussée alors que vous avez réservé un penthouse pour tout le groupe. Peut-être vous annoncent-ils une toute nouvelle contrainte alimentaire juste après que vous avez terminé d’appeler les restaurants du coin pour réserver deux semaines de dîners.

Quoi qu’il en soit, même nos proches les plus chers peuvent devenir un peu agaçants à l’approche d’un grand voyage.

Cela dit, c’est aussi l’une des expériences les plus enrichissantes et les plus mémorables que vous puissiez vivre. Ne vous laissez pas décourager par les mises en garde et les sombres prédictions de ceux qui ne sont pas invités. Oui, ce sera un vrai numéro d’équilibriste, et oui, vous découvrirez quelques aspects moins attachants de votre famille élargie.

Mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine.

Pourquoi choisir le Languedoc ?

Le Languedoc est une région d’une grande diversité. À l’intérieur des terres, vous trouverez le Pays Cathare, qui abrite Carcassonne, Minerve, les gorges de l’Aude et les châteaux cathares. C’est une région d’une telle richesse historique qu’on peut aisément y remplir plusieurs après-midis sans jamais avoir l’impression de forcer les choses. Les sites historiques, comme les châteaux, conviennent aussi bien aux jeunes visiteurs qu’aux plus âgés, avec de nombreux endroits pour se reposer et reprendre des forces.

Les contreforts des Cévennes et les garrigues calcaires au-dessus de Montpellier offrent une expérience différente, idéale pour de courtes randonnées et les visites de marchés de village. Le long du littoral, de La Grande-Motte à Gruissan, vous trouverez un mélange d’étangs, de plages de sable fin et d’anciens ports de pêche.

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Un mas traditionnel du Languedoc

Le mas s’avère être le choix idéal pour des vacances en famille. Les épais murs de pierre maintiennent la fraîcheur à l’intérieur jusque tard dans la matinée, tandis qu’une terrasse ombragée par des vignes devient la base idéale pour se détendre après le déjeuner. Les propriétés plus grandes comportent souvent deux bâtiments distincts, ce qui est idéal si vous voyagez en groupe élargi. Si les aînés ont besoin d’un peu de distance avec les plus jeunes, vous disposez d’une séparation naturelle sans que personne n’ait à quitter les lieux après la dernière partie de Trivial Pursuit.

Réunir plusieurs générations d’une même famille pour des vacances à la mer ou à la campagne demande un hébergement proposant de grands volumes et des équipements adaptés à tous les âges. Les mas traditionnels et les villas modernes d’Occitanie se prêtent particulièrement bien à ces rassemblements, offrant des espaces de jeux pour les enfants, des espaces ombragés pour les aînés et une piscine privée pour se rafraîchir en journée.

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