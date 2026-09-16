Photos, vidéos, présentations commerciales, logos, documents graphiques, fichiers audio… Au fil des années, une entreprise accumule une quantité considérable de contenus. Le problème n’est généralement pas d’en manquer, mais plutôt de retrouver rapidement la bonne ressource numérique, dans sa version à jour, puis de la transmettre à la bonne personne.

Une organisation efficace repose donc sur trois piliers : centraliser les fichiers, les classer avec une méthode commune et contrôler leur diffusion. Dès que le volume de contenus devient conséquent ou que plusieurs équipes les utilisent quotidiennement, les dossiers partagés et les espaces de stockage classiques montrent leurs limites. Une solution de Digital Asset Management (DAM) permet alors d’aller beaucoup plus loin.

Pourquoi les ressources numériques deviennent difficiles à gérer ?

Au début, une arborescence de dossiers peut parfaitement suffire. Chaque service conserve ses documents sur son ordinateur, un serveur interne ou un espace partagé. Puis l’entreprise grandit, les campagnes se multiplient et les fichiers commencent à circuler entre la communication, le marketing, les commerciaux, les agences ou encore les partenaires.

C’est souvent à ce moment que les difficultés apparaissent. Une même photographie existe en plusieurs dimensions, un ancien logo continue à circuler, une présentation commerciale possède cinq versions presque identiques et personne ne sait précisément laquelle utiliser.

Cette dispersion génère une perte de temps quotidienne. Elle augmente également le risque d’utiliser un contenu obsolète ou un fichier qui n’aurait plus dû être diffusé.

Organiser ses ressources numériques ne consiste donc pas simplement à ranger des fichiers. Il faut construire une véritable méthode de gestion capable d’accompagner chaque contenu pendant toute sa durée de vie.

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Centraliser les contenus pour créer une source fiable

La première étape consiste à limiter la dispersion. Les collaborateurs doivent savoir où chercher lorsqu’ils ont besoin d’une photographie, d’une vidéo ou d’un élément graphique.

Centraliser les ressources dans un espace commun permet de créer une source de référence pour les contenus numériques de l’entreprise. Les équipes n’ont plus besoin de parcourir des dossiers locaux, des pièces jointes d’e-mails et différents espaces de stockage.

Cette centralisation concerne potentiellement de nombreux formats : photographies, vidéos, logos, illustrations, fichiers audio, présentations ou documents destinés à la communication.

Cependant, regrouper plusieurs milliers de fichiers au même endroit ne suffit pas. Sans classement cohérent, on déplace simplement le problème.

Mettre en place une méthode de classement commune

Une photothèque ou une médiathèque numérique devient réellement utile lorsque les utilisateurs peuvent retrouver un contenu sans connaître son emplacement exact.

Pour cela, l’entreprise doit définir des règles communes. Le nom des fichiers constitue un premier niveau d’organisation, mais il reste insuffisant lorsque le fonds documentaire devient conséquent.

L’indexation permet d’aller plus loin. Une photographie peut, par exemple, être associée à une campagne, une date, un lieu, une marque, un produit ou un événement. Ces informations facilitent ensuite considérablement les recherches.

Une bonne organisation peut ainsi s’appuyer sur quelques principes simples :

adopter des conventions de nommage compréhensibles ;

définir des catégories et des métadonnées communes ;

identifier clairement les différentes versions d’un contenu ;

prévoir des règles d’archivage pour les ressources anciennes.

L’objectif reste de permettre à un collaborateur de retrouver un fichier à partir de ce qu’il sait à son sujet, et non uniquement en connaissant le dossier dans lequel quelqu’un l’a enregistré.

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Le DAM, une solution conçue pour gérer les ressources numériques

Lorsque les volumes augmentent, une entreprise peut avoir besoin d’un outil spécifiquement conçu pour cette mission. C’est précisément le rôle du Digital Asset Management.

Un logiciel de DAM permet de stocker, organiser, indexer, rechercher et distribuer les ressources numériques depuis un environnement centralisé. Contrairement à un simple espace de stockage, il ne se limite donc pas à conserver des fichiers.

Pour comprendre le fonctionnement du DAM, il faut le considérer comme une médiathèque numérique structurée autour des usages de l’entreprise. Chaque ressource peut être enrichie d’informations permettant de l’identifier, puis retrouvée grâce à différents critères de recherche.

Le DAM devient particulièrement pertinent lorsqu’une organisation possède une photothèque importante, produit régulièrement des contenus ou doit mettre ses ressources à disposition de nombreux collaborateurs et partenaires.

Retrouver rapidement une photo ou un document précis

La recherche constitue l’un des principaux enjeux d’une gestion des ressources numériques efficace. Une image possède peu de valeur opérationnelle si personne ne parvient à la retrouver lorsqu’elle devient nécessaire.

Les solutions de DAM répondent à cette difficulté grâce à l’indexation et aux métadonnées. Certaines vont également plus loin en utilisant des technologies d’intelligence artificielle.

La solution Ephoto Dam, développée par Einden, intègre notamment des fonctionnalités permettant d’analyser les photographies afin de faciliter leur identification. Selon les fonctionnalités mobilisées, l’outil peut notamment exploiter la géolocalisation ou reconnaître des formes, des bâtiments et des visages.

Ces possibilités prennent tout leur sens sur une photothèque contenant plusieurs milliers, voire davantage, de ressources. Au lieu de parcourir manuellement une succession de dossiers, l’utilisateur affine sa recherche selon les informations associées aux contenus.

Le bénéfice ne se résume pas au confort. Réduire le temps consacré à chercher les fichiers permet aux équipes de consacrer davantage de temps à leur exploitation.

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Sécuriser les contenus et contrôler les droits d’accès

Une bonne organisation doit également répondre à une question essentielle : qui peut consulter, modifier ou diffuser chaque ressource ?

Conserver des contenus professionnels uniquement sur le disque dur d’un ordinateur représente un risque évident. Une panne, une erreur humaine ou une action malveillante peut entraîner la disparition de fichiers qui ont parfois demandé beaucoup de temps et d’argent à produire.

Un système centralisé permet de mieux structurer le stockage et les accès. Surtout, un logiciel de DAM peut proposer une gestion des droits utilisateurs adaptée à l’organisation interne.

Tous les collaborateurs n’ont pas nécessairement besoin des mêmes autorisations. Une équipe communication peut, par exemple, disposer de droits étendus tandis qu’un partenaire externe accède uniquement à une sélection de ressources validées.

Cette logique évite de multiplier les copies envoyées par e-mail ou déposées ponctuellement sur différents services. Elle facilite aussi la maîtrise de la diffusion des contenus.

Faciliter le partage entre les équipes

L’organisation des fichiers ne doit pas devenir une contrainte supplémentaire. Au contraire, elle doit simplifier les échanges entre les personnes qui créent les contenus et celles qui les utilisent.

Prenons le cas d’une entreprise disposant de plusieurs centaines de photographies de produits. Le marketing prépare une campagne, les commerciaux ont besoin de visuels pour leurs présentations et une agence externe travaille sur de nouveaux supports. Sans référentiel commun, chacun risque de conserver ses propres copies.

Avec une médiathèque numérique centralisée, les utilisateurs accèdent à un fonds organisé et peuvent sélectionner les ressources dont ils ont réellement besoin.

Cette approche contribue également à maintenir une meilleure cohérence de marque. Les collaborateurs utilisent plus facilement les logos, photographies et éléments graphiques appropriés plutôt que d’exploiter d’anciennes versions retrouvées au hasard d’un dossier.

Comment choisir une solution de DAM adaptée à l’entreprise ?

Toutes les organisations n’ont évidemment pas les mêmes contraintes. Une PME qui souhaite structurer quelques milliers de photographies ne rencontre pas les mêmes problématiques qu’un grand groupe, une collectivité ou un organisme public disposant d’un patrimoine numérique très conséquent.

Avant de choisir un logiciel, mieux vaut donc partir des usages réels. Combien de ressources faut-il gérer ? Quels formats sont concernés ? Combien de personnes utiliseront la plateforme ? Des prestataires externes doivent-ils y accéder ? Quels critères de recherche sont indispensables ?

Il faut également regarder la capacité de la solution à évoluer. Une médiathèque numérique n’est pas figée : de nouvelles ressources arrivent continuellement et les besoins des équipes changent.

Parmi les éléments à examiner figurent notamment la qualité du moteur de recherche, les possibilités d’indexation, la gestion des utilisateurs et des droits, la compatibilité avec différents formats ainsi que les fonctions de partage et de diffusion.

L’accompagnement proposé par l’éditeur mérite aussi une attention particulière, notamment lorsqu’il faut migrer une photothèque existante ou définir une nouvelle méthode d’indexation.

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Le DAM concerne aussi les organismes publics

Les problématiques de gestion des contenus ne s’arrêtent pas aux portes des entreprises. Les collectivités et organismes publics produisent eux aussi des volumes considérables de photographies, documents et autres ressources destinées à leurs services ou à leur communication.

Leurs contraintes peuvent toutefois différer, notamment en matière d’organisation, de droits d’accès et de circulation des contenus. C’est pourquoi certaines solutions proposent des configurations ou des offres adaptées aux structures publiques.

Ephoto Dam est proposé par Einden, éditeur qui développe cette solution de Digital Asset Management depuis 2007. L’entreprise indique travailler avec des organisations privées et publiques telles que Groupe La Poste, RTE, Stade de France, Laboratoires Théa, Handicap International, Région Grand Est ou encore le département de la Seine-Saint-Denis.

L’existence de besoins très différents explique également l’intérêt d’une configuration sur mesure lorsque l’activité impose des processus particuliers.

Passer d’un stock de fichiers à un véritable patrimoine numérique

Accumuler des milliers de photographies ou de vidéos ne crée pas automatiquement de valeur. Pour qu’un contenu devienne réellement utile, les équipes doivent pouvoir le retrouver, vérifier qu’il s’agit de la bonne version et le diffuser facilement aux personnes autorisées.

C’est tout l’intérêt d’une stratégie de gestion des ressources numériques. Une entreprise commence généralement par centraliser ses fichiers et harmoniser ses méthodes de classement. Lorsque les volumes, les utilisateurs ou les besoins de diffusion augmentent, le Digital Asset Management permet de structurer cette démarche à une autre échelle.

Les ressources cessent alors d’être une accumulation de fichiers dispersés. Elles constituent une bibliothèque numérique organisée, accessible et exploitable, capable d’accompagner durablement les besoins de communication et de production de l’organisation.

Source : https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/pilotage-de-lentreprise/dematerialisation-des-documents/la-gestion-electronique