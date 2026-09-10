Comment fonctionne la dématérialisation des processus d’achat en 2026 ?

La dématérialisation des processus d’achat représente aujourd’hui une étape clé dans l’optimisation des opérations des entreprises. En 2026, cette approche permet de transformer les procédures financières et d’améliorer la gestion des achats grâce à des solutions innovantes. Les entreprises, qu’elles soient PME ou grandes, tirent parti de la centralisation des documents et de l’automatisation des flux pour gagner en efficacité et en sérénité.

Les solutions de dématérialisation permettent aussi de répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière de facturation électronique. En intégrant des technologies avancées, les organisations peuvent non seulement respecter les délais de conformité, mais également optimiser leur performance opérationnelle. Ainsi, l’impact de cette transformation se fait ressentir sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, garantissant un suivi rigoureux des dépenses et une gestion simplifiée des factures.

Les missions de DIMO dématérialisation en 2026

Présentation de l’entreprise et de son évolution

DIMO Dématérialisation, fondée en 1995 et localisée à Limonest, s’est affirmée comme un acteur majeur dans le secteur des services et du conseil en informatique. Avec une équipe de 201 à 500 employés, cette entreprise se spécialise dans la digitalisation des processus financiers et d’achats. En 2026, DIMO Dématérialisation continue d’évoluer, en mettant l’accent sur l’intégration de solutions adaptées aux besoins variés des PME, ETI et grandes entreprises. Les offres incluent la gestion électronique des documents et la dématérialisation des factures, visant à optimiser les processus d’affaires et améliorer la productivité. DIMO Dématérialisation est devenue une référence pour les entreprises cherchant à moderniser leurs opérations.

Importance de la dématérialisation dans le contexte actuel

La dématérialisation est essentielle dans le paysage commercial contemporain, notamment en raison des exigences croissantes en matière de conformité réglementaire et d’efficacité opérationnelle. Avec l’obligation de la facturation électronique, les entreprises doivent s’adapter rapidement aux nouvelles normes, et dimo dematerialisation est bien positionnée pour les accompagner dans cette transition. En rationalisant les processus tels que le Procure to Pay et en offrant une gestion optimisée des documents, DIMO Dématérialisation permet aux entreprises de réduire leurs coûts et de gagner en agilité. Dans ce contexte, les solutions de dématérialisation ne sont pas seulement un atout, mais un impératif stratégique pour rester compétitif.

Les solutions proposées par DIMO dématérialisation

Gestion électronique des documents (GED)

La gestion électronique des documents (GED) est au cœur des solutions de DIMO Dématérialisation, permettant une optimisation significative des flux d’informations au sein des entreprises. Cette solution inclut des fonctionnalités telles que la collecte, l’indexation, l’acheminement et l’archivage des documents, ce qui permet d’éliminer l’utilisation du papier et de réduire la charge administrative. Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs peuvent accéder facilement aux documents lorsque cela est nécessaire, tout en garantissant une sécurisation des données sensibles.

En 2026, la GED proposée par DIMO se distingue par sa capacité à s’adapter aux besoins spécifiques des clients, offrant ainsi une personnalisation des workflows et des droits d’accès. Cela contribue à accroître la productivité des équipes tout en respectant les normes de conformité exigées par le secteur. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’une traçabilité accrue de leurs documents, essentielle pour une gestion efficace.

Dématérialisation des factures

La dématérialisation des factures est une autre solution clé proposée par DIMO Dématérialisation, visant à automatiser la gestion des factures clients et fournisseurs. Cette approche permet une centralisation des données et une gestion automatisée, facilitant ainsi des paiements rapides et des clôtures efficaces. Grâce à des systèmes avancés de capture multi-canal, il est possible de récupérer des factures provenant de diverses sources telles que les e-mails et les portails fournisseurs.

En 2026, la technologie offre un taux de reconnaissance des données proche de 100 %, minimisant les erreurs humaines et garantissant une imputabilité des transactions. L’intégration de circuits de validation dématérialisés renforce également la sécurisation des processus financiers, permettant aux entreprises de rationaliser leur gestion tout en répondant aux exigences réglementaires croissantes.

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Le processus procure to pay (P2P)

Fonctionnement du P2P chez DIMO

Chez DIMO, le fonctionnement du P2P repose sur une centralisation des processus d’achats et des factures. Grâce à des outils d’automatisation, les entreprises peuvent réaliser un rapprochement automatique des factures avec les commandes d’achats. Ce processus permet non seulement d’accélérer les paiements, mais également d’améliorer la visibilité des dépenses. En intégrant la gestion documentaire, DIMO assure une archivage sécurisé des documents, renforçant ainsi la traçabilité et la conformité.

Intégration et automatisation des achats

L’intégration et l’automatisation des achats sont au cœur de l’offre de DIMO Dématérialisation. En utilisant des technologies avancées, les entreprises peuvent automatiser leurs flux d’achats et réduire significativement le temps consacré aux tâches administratives. Cette approche collaborative permet une meilleure communication entre les équipes et les fournisseurs, tout en garantissant une conformité avec les exigences réglementaires en matière de facturation électronique. DIMO accompagne les entreprises dans cette transformation, assurant une transition fluide et efficace vers un processus P2P entièrement dématérialisé.

L’importance de la conformité réglementaire

État de la facturation électronique en 2026

Depuis le 1er septembre 2026, la mise en conformité avec la facturation électronique est obligatoire, entraînant une transformation des pratiques comptables et administratives. Les entreprises doivent intégrer des solutions de dématérialisation adaptées pour répondre aux exigences réglementaires. Cette transition nécessite une planification minutieuse et un suivi rigoureux des procédures pour garantir une conformité totale aux nouvelles normes.

Accompagnement des entreprises dans la mise en conformité

DIMO Dématérialisation propose un accompagnement personnalisé pour aider les entreprises à s’adapter aux nouvelles exigences de la facturation électronique. Grâce à des solutions sur mesure et à une expertise reconnue, DIMO facilite la transition des processus internes. Les équipes dédiées fournissent des conseils stratégiques et techniques pour optimiser l’intégration des outils nécessaires, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur activité principale tout en assurant leur conformité.