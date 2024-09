Snapchat est une application dynamique qui permet de communiquer rapidement avec ses amis grâce à des messages éphémères. Cependant, peu de personnes savent qu’il est aussi possible de créer des groupes sur Snapchat pour échanger avec plusieurs personnes simultanément. Que ce soit pour organiser un événement, partager des moments du quotidien ou simplement discuter avec vos amis, les groupes Snapchat offrent une fonctionnalité pratique et interactive. Ce guide complet vous explique étape par étape comment créer un groupe sur Snapchat, mais aussi comment bien le gérer et utiliser toutes ses fonctionnalités pour optimiser vos échanges avec vos amis.

Les différentes étapes pour créer un groupe sur Snapchat

Les groupes sur Snapchat sont particulièrement utiles pour communiquer rapidement et simultanément avec plusieurs personnes, que ce soit pour un projet, une sortie ou tout simplement pour discuter entre amis.

Chaque utilisateur peut créer plusieurs groupes et y ajouter des amis, et les conversations au sein du groupe sont privées et effacées après 24 heures.

Voici quelques avantages des groupes Snapchat :

: Au lieu d’envoyer un snap ou un message à plusieurs personnes séparément, vous pouvez tout envoyer d’un seul coup au groupe. Partage collectif : Vous pouvez partager des snaps, des vidéos, des photos, et même des stories au sein du groupe.

: Vous pouvez partager des snaps, des vidéos, des photos, et même des stories au sein du groupe. Facilité de gestion : Les groupes sont faciles à gérer, et vous pouvez y ajouter ou retirer des membres à tout moment.

Étape 1 : Accéder à l’écran d’accueil

La première étape pour créer un groupe sur Snapchat est, bien évidemment, de lancer l’application. Une fois ouvert, vous arrivez directement sur l’écran de la caméra, qui est l’interface principale de Snapchat. C’est à partir de cet écran que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités.

Swipe vers la droite : Glissez simplement votre doigt vers la droite pour accéder à votre liste de discussions. C’est là que vous pourrez démarrer une nouvelle conversation, y compris un groupe.

Étape 2 : Créer une nouvelle conversation

Après avoir accédé à l’écran des discussions, l’étape suivante consiste à créer une nouvelle conversation qui sera utilisée pour former le groupe.

Cliquer sur l’icône “nouvelle conversation” : Représentée par une bulle de dialogue avec un crayon en haut à droite de l’écran, cette icône vous permet de démarrer une nouvelle discussion.

: Représentée par une bulle de dialogue avec un crayon en haut à droite de l’écran, cette icône vous permet de démarrer une nouvelle discussion. Sélectionner plusieurs contacts : Une fois sur l’écran de nouvelle conversation, vous pouvez sélectionner plusieurs amis pour inclure dans votre groupe. Il est possible de choisir jusqu’à 100 participants.

Assurez-vous que chaque personne ajoutée est un ami sur votre compte Snapchat.

Étape 3 : Nommer votre groupe

Une fois les amis sélectionnés, vous devez donner un nom à votre groupe. C’est une étape importante pour identifier facilement les discussions dans la liste de vos conversations.

: Avant d’envoyer un message, l’application vous invite à nommer le groupe. Choisissez un nom pertinent et fun, car c’est ce que tous les membres du groupe verront. Modifier le nom du groupe : Si nécessaire, vous pouvez modifier le nom du groupe à tout moment en cliquant sur les paramètres du groupe, situés en haut de la conversation.

Fonctionnalités disponibles dans un groupe Snapchat

Une fois le groupe créé, il existe plusieurs fonctionnalités utiles qui peuvent enrichir l’expérience de discussion. Voici quelques-unes des options disponibles dans un groupe Snapchat.

Envoyer des messages et des snaps

Les groupes permettent d’envoyer des messages texte, des photos, des vidéos et des stickers à l’ensemble des membres du groupe. Les messages envoyés dans un groupe disparaissent après 24 heures, comme c’est le cas avec les conversations individuelles.

Envoyer un Snap : Pour envoyer un Snap au groupe, appuyez simplement sur l’icône d’appareil photo pour prendre une photo ou une vidéo, puis envoyez-la dans la conversation de groupe. Chaque membre pourra la visualiser et y répondre.

Réponses individuelles

Même si un message est envoyé à tout le groupe, il est possible de répondre individuellement à l’un des membres du groupe en cliquant sur le nom de la personne dans le chat et en envoyant un message privé.

Stories de groupe

Snapchat permet également de créer des stories de groupe, qui sont visibles uniquement par les membres du groupe. Cela permet de partager des moments spécifiques sans avoir à les rendre publics sur vos stories personnelles.

Créer une story de groupe : Cliquez sur l’option “Créer une story de groupe” dans le menu de la conversation. Chaque membre pourra y ajouter du contenu, et ces stories disparaîtront après 24 heures.

Autres astuces de Chat à plusieurs

Envoyer des Snaps à un groupe sur Snapchat présente d’autres particularités importantes à connaître pour optimiser vos échanges. Voici quelques astuces clés :

Snapstreaks non comptabilisés : Les Snaps envoyés à un groupe ne contribuent pas à vos Snapstreaks avec des membres individuels du groupe.

: Les Snaps envoyés à un groupe ne contribuent pas à vos avec des membres individuels du groupe. Visualisation et enregistrements : Si vous appuyez longuement sur un chat dans le groupe, vous pourrez voir qui a lu ou enregistré ce message, ainsi que d’autres détails.

: Si vous appuyez longuement sur un chat dans le groupe, vous pourrez voir ce message, ainsi que d’autres détails. Affichage des noms : Lorsqu’un membre du groupe ouvre un Snap, son nom apparaît sous le Snap dans le chat du groupe.

: Lorsqu’un membre du groupe ouvre un Snap, son nom apparaît sous le Snap dans le chat du groupe. Friendmoji limité : Si vous envoyez un Bitmoji, Friendmoji (l’emoji partagé entre vous et vos amis) n’apparaîtra que pour la personne ayant envoyé un chat pour la dernière fois dans le groupe.

: Si vous envoyez un Bitmoji, (l’emoji partagé entre vous et vos amis) n’apparaîtra que pour la personne ayant envoyé un chat pour la dernière fois dans le groupe. Mentions dans le groupe : Vous pouvez mentionner un membre du groupe en tapant son nom affiché ou en utilisant « @ » suivi de son nom d’utilisateur pour l’identifier dans un message de groupe.

Comment gérer un groupe Snapchat ?

La gestion d’un groupe Snapchat est simple et flexible. Voici quelques options pour gérer efficacement un groupe.

Ajouter ou retirer des membres

L’administrateur ou les membres du groupe peuvent ajouter de nouveaux participants à tout moment en cliquant sur les paramètres du groupe et en sélectionnant “Ajouter des membres”.

De la même manière, les membres peuvent quitter le groupe à tout moment.

Personnaliser les notifications

Pour ne pas être submergé par les notifications, il est possible de personnaliser celles du groupe. Il suffit d’appuyer sur le nom du groupe, puis de choisir « Notifications » pour régler la fréquence des alertes.

Quid de la suppression du groupe ?

Contrairement aux conversations individuelles, les groupes ne peuvent pas être supprimés par un utilisateur. Si vous ne souhaitez plus participer à un groupe, vous devez simplement le quitter. Les discussions et snaps envoyés resteront visibles pour les autres membres jusqu’à leur expiration.

Limites des groupes Snapchat

Bien que les groupes sur Snapchat soient pratiques, ils ont aussi leurs limites.

Limitation du nombre de membres : Actuellement, il est possible d’ajouter jusqu’à 100 personnes dans un groupe, ce qui peut être contraignant pour les grands événements ou discussions.

: Actuellement, il est possible d’ajouter jusqu’à 100 personnes dans un groupe, ce qui peut être contraignant pour les grands événements ou discussions. Messages éphémères : Comme dans les conversations individuelles, les messages et snaps disparaissent après 24 heures. Cela peut être frustrant si vous voulez revenir sur une discussion ou conserver des informations importantes.

Pour finir, notez que créer un groupe sur Snapchat est une fonctionnalité utile pour rester en contact avec plusieurs amis à la fois (et pour d’autres raisons). Simple à utiliser et flexible, cette option offre de nombreuses possibilités pour partager du contenu, organiser des événements ou simplement discuter. Cependant, il est important de comprendre ses limites pour en tirer le meilleur parti.